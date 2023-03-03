وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة من مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

قنا صابر سعيد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صلاة الجمعة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أهالي محافظة قنا.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، التي جاءت بعنوان "الاستجابة لله ورسوله"، والتي تحدث فيها عن الاستجابة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن المسارعة في تنفيذ أمر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله هو دليل صدق الإيملن وكماله.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الاستجابة لله والرسول هى استجابة للإسلام بكل ما فيه، فيستجيب المسلم لله في كل شئون حياته في الصلاة والزكاة والصيام وطاعة الوالدين وصلة الأرحام والمعاملات، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة دليل الصدق في الاستسلام، وهي ثمرة العلم النافع والعمل الصالح، فالمستجيبون لله ورسوله هم أهل الفلاح، وهم المؤمنون حقًا، الفائزون بالمطلوب، الناجون من الكُروب، فتقر أعينهم، وتسعد أرواحهم.

ووجه وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ قنا وقيادات مديرية الأوقاف وجميع أهالي محافظة قنا، بالعيد القومي للمحافظة، وذكرى الانتصار على الأسطول الفرنسي في معركة البارود بمركز قفط، مؤكدًا أن هذا المعركة ملحمة تاريخية مهمة في تاريخ مصر.