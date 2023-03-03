وزير الأوقاف ومحافظ قنا يفتتحان مسجد ناصر

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال الصيانة والتطوير بمسجد ناصر بمدينة قنا والتي تمت بالجهود الذاتية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأوضح وزير الأوقاف، أن افتتاح عدد من المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة، لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، موضحاً أن الدولة عازمة على الااستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

وثمن محافظ قنا، زيارة وزير الأوقاف ومشاركته الاحتفال بالعيد القومي، مشيرًا إلى أن قيمة وقامة دينية نعتز ونفتخر بها لدوره البارز والمؤثر في تأهيل الأئمة مما أنتج تطورًا كبيرًا في مستوى وأداء الأئمة فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدي ومواجهة الأفكار المغلوطة ، بالاضافة إلى البناء والتشييد وعمارة المساجد.