وزير الأوقاف ومحافظ قنا يعقدان اجتماعا موسعا مع قيادات الدعوة

وأثنى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي الدعم الكبير والمميز الذي يقوم محافظ قنا للدعاة والأئمة بالمحافظة وتوفير مناخ مناسب لهم مما كان له بالغ الأثر في تحقيق أداء دعوي متميز.

وذكر وزير الأوقاف، أن قطاع عمارة المساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شهد طفرة هائلة ما بين انشاء جديد واحلال وتجديد واعمال صيانة لعدد 10 آلاف و600 مسجد، واليوم الجمعة نشهد افتتاح 32 مسجد علي مستوي الجمهورية منهما 6 مساجد في محافظة قنا.

وأضاف جمعة، أنه تم تنظيم حملة صيانة عاجلة للمساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية قبل شهر رمضان المبارك، ويتبع ذلك حملة نظافة مكثفة بالمساجد وملحقاتها لتحقيق السكنية والجو المناسب لأداء الشعائر الدينية، مؤكدا أن المساجد مفتوحة لتأدية جميع الصلوات والشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل، وأن صلاة التهجد سيتم تأديتها في 11 ألف مسجد على مستوى الجمهورية تحت إشراف دعوي من إمام من وزارة الأوقاف أو واعظ من الأزهر الشريف.

وذكر وزير الأوقاف، أنه لأول مرة بمحافظة قنا سيقام ملتقي الفكر الإسلامي للوعاظ بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميا، ويقام الملتقى أيضاً بعدد من مساجد المحافظات على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يستشعر المواطنين بنقلة نوعية شاملة حيث سيكون المسجد جاهز تماما لإقامة الشعائر خلال الشهر الفضيل.

وثمن اللواء أشرف الداودي، زيارة وزير الأوقاف لمحافظة قنا ومشاركتنا الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، مشيدا بالجهود التي يبذلها في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف بالإضافة إلي دور وزارة الأوقاف في العمل التنموي والاجتماعي ممثلًا في مشروع صكوك الإطعام، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.