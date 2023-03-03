وزير الأوقاف ومحافظ قنا يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

قنا: صابر سعيد

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توزيع الدفعة الرابعة عشر من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن من اللحوم ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 28 طنا بمحافظة قنا حتى الآن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية وفي ضوء مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور حسن صلاح الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جابر طايع المستشار الديني للحزب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ماهر جبر، مدير مديرية أوقاف قنا والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، والتي أعلن رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا لمئتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا، أن مشروع صكوك الأوقاف واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعا قوميا ووطنيا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومدن المحافظة وبصفة خاصة قرى مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.



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