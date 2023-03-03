وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان معرض سمبوزيوم النحت فى ختام الدورة 27.. صور

بدأت فعاليات الختام، بتفقد وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، المعرض المكشوف لأعمال فن النحت على الجرانيت بمدينة أسوان، ثم توجهوا لحضور حفل الختام والذى تضمن فاعليات فنية تعكس الفلكلور الأسوانى والنوبى المميز، وكلمات للحضور.

وصرح الفنان ناثان دوس، قومسيور سمبوزيوم أسوان، بأن الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الذى تم تأسيسه في 1996 على يد الفنان التشكيلي العالمى الراحل آدم حنين أثناء تولى الفنان فاروق حسنى وزارة الثقافة، يقام السمبوزيوم سنويا في محافظة أسوان جنوبي مصر، بمنطقة الشلال، يشارك فيها نحو 10 فنانين عرب وأجانب للنحت على الأحجار فى أسوان.