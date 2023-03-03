نيابة البرلس بكفر الشيخ تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه بشاطئ الفنار ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أمرت نيابة البرلس فى محافظة كفرالشيخ، بتشريح جثة شاب عثر عليه بشاطئ الفنار ببلطيم أول أمس للاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الحادث.

كان مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول بشاطئ مصيف بلطيم بكامل ملابسه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم تحت تصرف النيابة.

وتعرف أهلية الشاب عليه وتبين أنه يدعى أحمد.ا .ف ، 25 سنة مقيم بقرية كوم الحجر مركز الحامول بكفرالشيخ، ونظرا لكون الشاب عثر عليه بكامل ملابسه، وقررت النيابة تشريح الجثة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.