نواب: اهتمام الرئيس السيسى بالصعيد "غير مسبوق".. وقراراته أسعدت المصريين

كتب محسن البديوي

أشاد برلمانيون، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظة المنيا، وافتتاحه عددًا من المشروعات القومية، وإطلاقه حزمة من قرارات دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، مؤكدين أنها "أسعدت كل المصريين".

وفي هذا الصدد، أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى محافظة المنيا، وافتتاحه عددًا من المشروعات القومية، مؤكدًا أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو يولى اهتمام خاص بمحافظات الصعيد .

وقال عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظات الصعيد، هامة للغاية، وتؤكد الاهتمام غير المسبوق من قبل الدولة بصعيد مصر.

كما ثمن النائب البرلماني، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، والتي تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

بدوره، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أسعدت كل المصريين"، وخاصة أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأوضح خالد أبو الوفا، أن ما يشهده صعيد مصر بوجه عام والمنيا بصفة خاصة من مشروعات تنموية تشير لتوجه الدولة نحو تهيئة مناخ أفضل على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن محافظة المنيا ثالث محافظة يقوم الرئيس السيسي بزيارتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بها، وما يحدث على أرض الواقع شىء يسعد الجميع بسبب المجهودات الرائعة المبذولة.

كما أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، على أهمية الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة، وخاصة مشروعات حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف بالمحافظة.

وقالت "الكاتب" إن محافظة المنيا كانت محظوظة بدخولها ضمن المبادرة التاريخية "حياة كريمة"، حيث شهدت تطورات غير مسبوقة في مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز والمشروعات الخدمية المتعددة.

كانت أبرز القرارت التي أعلنها الرئيس السيسى خلال المؤتمر:

- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل المقبل بحد ادني 1000 جنيه.

- زياده الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة علي النحو التالي

-بالنسبه للدرجه السادسه وما يعادلها لتكون بقيمه 3500 جنيه شهريا

-بالنسبه للدرجه الثالثه النوعيه وما يعادلها لتكون بقيمه5000جنيه شهريا

- بالنسبه لحاملي درجه الماجستير من العاملين بالدوله لتكون بقيمه6000جنيه شهريا

- بالنسبه لحاملي درجه الدكتوراه من العاملين بالدوله لتكون بقيمه7000جنيه شهريا

- زياده المعاشات المنصرفه لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبه15% إعتبارا من اول ابريل2023

- رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من24الف جنيه ليكون بقيمه 30الف جنيه سنويا اعتبارا من أول ابريل2023

- زيادة الفئات الماليه الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامه بنسبه25%شهريا اعتبارا من أول ابريل2023