نقيب المعلمين بمصر يكرم رجال النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كرم خلف الزناتى نقيب المعلمين بمصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رجال النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر ولجانها النقابية، وذلك تقديراً لمجهودات النقابة الفرعية ولجانها في النهوض بالمعلم والعملية التعليمية، والإرتقاء بمنظومة العمل النقابي.

ومن جانبه تسلم التكريم من نقيب المعلمين بمصر، صبحى يوسف مدير إدارة الزينية التعليمية ونقيب المعلمين بالأقصر، حيث حضر الحفل محمود حسن بغدادي وكيل إدارة الطود التعليمية ونقيب المعلمين بالطود، وبعض رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، حيث جاء هذا التكريم على هامش اجتماع خلف الزناتي وأعضاء مجلس النقابة العامة برؤساء اللجان النقابية للمعلمين بجنوب الصعيد.

وكان قد كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث العلمية، والتي نظمتها إدارة التربية البيئية والصحية للسكان بقيادة موسى عبد الله، وذلك بقاعة مدرسة الأقصر الفنية الصناعية بنات، بحضور هشام عبد الستار مدير الشئون التنفيذية، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير التعليم الفني.

وأكد الدكتور صبرى خالد، خلال كلمته على أهمية النشاط الطلابي، ودوره في بناء شخصية الطالب وتشكيل ملامحها، والتي تصقل مواهبه، وقد جاء هذا المهرجان ليتيح الفرصة لأبنائنا في هذا الدرب، فقد تنوعت ورش العمل فما بين ورش الرسم وورش أخرى لصناعة الحُلي، وغيرها من الورش التي جاءت في الوقت المناسب، ليحسن الطلاب استثمار أجازة منتصف العام، وحصلت ملك حمدي سيد الطالبة بمدرسة الشيخ أبو العلا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وهبة محمود أحمد الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز السابع على مستوى الجمهورية، كما حصلت خلود رمضان الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز الأول على مستوى المحافظة.