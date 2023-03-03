نقيب التمريض تشيد بقرارات الرئيس السيسى.. وتؤكد: زيادة المعاشات ستخدم 25 ألف عضو

كتبت آية دعبس

أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والخاصة بإجراءات الحماية الإجتماعية، لافته إلى إنها ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها سترفع المعاناة على كاهل أعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وقالت نقيب التمريض، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 25% سيستفاد منه 25 ألف من أعضاء نقابة التمريض بالمعاش، مؤكدة إنها خطوة هامة من القيادة السياسية والتى تدل على اهتمام الدولة بفئة المعاشات.

وثمنت الدكتورة كوثر محمود على قرار زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، لافته إلى أن القرار سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.