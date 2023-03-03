نقيب البيطريين: "حياة كريمة" حقق خطوات غير مسبوقة من التنمية

كتبت آية دعبس

أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الخميس، لمحافظة المنيا ، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية بقرى المحافظة ومدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن تلك المشروعات وضعت المنيا علي خريطة التنمية لمحافظات الصعيد التى طالما عانت من الإهمال.

وأضاف سليم، أن مشروع " حياة كريمة " يحقق خطوات غير مسبوقة من التنمية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

كما ثمن النقيب العام للأطباء البيطريين، إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين وأصحاب المعاشات.