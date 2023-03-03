وكتبت زاخاروفا، على قناتها عبر تطبيق (تليجرام) - "هذا مثير للاهتمام، لقد تحققت مع لافروف لمعرفة ما إذا كان بلينكن قد طرح مسألة السجين ويلان بالأمس.. تبين أن وزير الخارجية الأمريكي لم يطرح الأمر، وكل ما قيل بالأمس في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكين أعرب عن قلقه بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي، كان كذبة" حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وقال بلينكين، في وقت سابق في مؤتمر صحفي في نيودلهي، إنه طلب من لافروف قبول اقتراح تبادل السجناء للإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس، مضيفا أنه حث روسيا على التراجع عن قرار تعليق مشاركة موسكو في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة).

من ناحية أخرى، دمر الجيش الروسي، قاعدة للغواصين الأوكرانيين في مدينة نيكولايف كانت تعد لمهاجمة سفن روسية في البحر الأسود.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير قاعدة مخصصة لتدريب الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، تحت إشراف مدربين بريطانيين كان يعدون غواصات ذاتية الحركة لتنفيذ هجمات على السفن العسكرية الروسية.

وأضافت أنه كان من المقرر مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول، مؤكدة أنه تم تدمير مستودع الذخيرة بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة.