مواعيد متحف الحضارة فى رمضان من الساعة التاسعة إلى الرابعة مساءً

كتب محمد أسعد

اعتمد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مواعيد فتح المتحف أثناء شهر رمضان المعظم لتكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن تكون آخر تذكرة الساعة الثالثة مساءً.

جاء ذلك عقب ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، و شارك في حضور الاجتماع افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وحرص وزير السياحة، على استهلال الاجتماع بالحديث عن المؤتمر الصحفي الهام، الذي تم عقده صباح أمس من أمام هرم خوفو الأكبر للإعلان عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات"ScanPyramids" والتي أظهرت مِمر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه حوالي 2,10 متراً، لافتاً إلى أهمية استخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية المتطورة والآمنة تماماً في التوصل لهذا الكشف.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيرًا إلى تزايد إقبال الزائرين خلال الفترة الماضية من الأجانب والمصريين، ولافتاً إلى وجود المتحف على خريطة السياحة المصرية والعالمية.



أعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

كما أطلع الدكتور أحمد غنيم المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية والتي من بينها تنظيم كل من ندوة للدكتور مصطفى الفقي عن الحضارة المصرية، وفعاليات متنوعة مع بعض سفارات الدول الأجنبية المختلفة منها فعالية ثقافية وفنية تحت عنوان ” حسن فتحي: معمار فن البالية“ بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، واحتفالية موسيقية تحت عنوان "الهارب يجمع الشعوب" بالتعاون مع سفارة دولة سويسرا بالقاهرة، وحفل فلكلوري لفن التحطيب المصرى والترنتيلا الإيطالي بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة، ومعرضًا بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة لمجموعة من الصور من مجلة "تان تان" الكرتونية المصورة.

بالإضافة إلى تنظيم إحتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا المصرية الشهيرة نسمة عبد العزيز، وحفل غنائي موسيقي تحت عنوان "عظيمة يا مصر" أحياه الفنان أنطوان وديع الصافي بالتعاون مع أحد المؤسسات، وندوة علمية عن التراث اللامادي لرحلة العائلة المقدسة، وانطلاق فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب في علوم الصيانة والترميم، ومحاضرة ثقافية وفنية ألقاها الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وإطلاق المتحف لمبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية البحث العلمي لإحياء وحماية التراث والأكلات الشعبية المصرية تحت عنوان "طبلية مصر" ، وآخرها كان حفل أول أمس لعازف الجاز يحيى خليل.



مجلس إدارة متحف الحضارة

ومن جانبه، قدم أحمد عيسى الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف وفريق عمله على ما يبذلونه من جهود حثيثة، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح أحد أهم مراكز الإشعاع الثقافي في مصر ليس فقط من خلال التجربة المتحفية المتميزة الموجودة به، إنما أيضاً من خلال التجارب الثقافية والفنية والعلمية الأخرى التي يقدمها المتحف حيث أصبح قبلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة بصورة أكبر من الأجهزة المتطورة بالمعامل العلمية الموجودة بالمتحف.



أحمد عيسى وزير السياحة

هذا بالإضافة إلى استعراض الخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، للوزير أحمد عيسي، والذي أعرب خلاله عن خالص التقدير والامتنان على خطاب الشكر الذي أرسله إليه الوزير نيابة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف، موجهًا خالص التحية لوزير السياحة والآثار وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وكل من شرف بالعمل معهم والذين ساهموا من خلال عشقهم لوطنهم الغالي مصر وبما لديهم من رؤي مستنيرة وخبرات متنوعة في إثراء مناقشات المجلس، وشاركوا بفاعلية في اتخاذ القرارات الهامة لتحقيق هدف افتتاح هذا المتحف الذي أصبح قبلة ومحل إعجاب السائحين والمصريين، معرباً عن ثقته في عدم توانيهم عن تقديم المزيد من العطاء لتحقيق كافة أهداف الوزارة والمجلس وتعظيم مخرجات المجلس، متمنياً للوزير ولجميع أعضاء المجلس الموقرين التوفيق والنجاح في كافة المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.