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ملك البحرين يصدر عدة مراسيم ملكية تقضى بتعيينات لعدة قطاعات فى المملكة

الجمعة، 03 مارس 2023 01:41 م
ملك البحرين يصدر عدة مراسيم ملكية تقضى بتعيينات لعدة قطاعات فى المملكة الملك حمد بن عيسى
كتب محمد جمال

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أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مراسيم ملكية تقضى بتعيينات واسعة لعدة قطاعات فى المملكة، بحسب وكالة أنباء البحرين.
 
وجاءت المراسيم تماشيا مع رؤية ملك البحرين بتحقيق المنجزات فى كافة قطاعات المملكة والتى تلبى طموحات الشعب البحرينى؛ مرسومًا بتعيين نائبين للرئيس التنفيذى لهيئة التخطيط والتطوير العمرانى.
 

وجاءت التعيينات كالآتى:

 
يُعين فى هيئة التخطيط والتطوير العمرانى كُلٌ من:
 
إيمان ناجى قاسم علي نائباً للرئيس التنفيذي للتطوير العمرانى.
 
فراس عباس أمين أبو أمين نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط العمرانى.
 
يكون وزير المواصلات والاتصالات هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
 
تُعين هادية محمد فتح الله محمد فتح الله أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.
يُعين سعود يوسف محمد الحدي وكيلاً مساعداً للدعم والمبادرات بوزارة شئون الشباب.
 
يُعين فى الجهاز الوطنى للإيرادات كُلٌ من:
 
نور حافظ إبراهيم بوعلى نائباً للرئيس التنفيذى للعمليات الضريبية والامتثال.
 
رغدان صالح قاسم عبدالرسول نائباً للرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية.
 
يُعين حسين على يعقوب وكيلاً مساعداً للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات.
 
يعين عقيل بو حسين وكيل مساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل.

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