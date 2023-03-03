مقتل مواطن تعدى عليه جاره بفأس بالفيوم

لقي مواطن حتفه، علي يد جاره بقرية الإعلام بمحافظة الفيوم، بعدما ضربه بفاس في يده عدة ضربات اودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة ، تلقت بلاغًا بمقتل مواطن في علي يد جاره بقرية الإعلام، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم تبينّ مصرع شخص يدعى سيد خلف، في العقد الرابع من العمر، على يد جاره، حيث كان يجلس المجني عليه أمام منزله وقام جاره بضربه بفاس في يده حتي اودي بحياته، وتم ضبط المتهم وأكدت التحريات أنّه قتل المجني عليه انتقامًا منه، لتدخله في خلافات بينه وبين والدته وتصديه له لمنعه من ضربها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.