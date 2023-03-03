مطاحن جنوب القاهرة والجيزة: مد أجل الشركة لمد عام بعد تحقيق أرباحًا

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنه تم زيادة كمية القمح المطحون بالشركة بدايةً من ديسمبر عام 2021، وزيادة أجرة الطحن 50 جنيهًا بداية من يناير عام 2022، مما حد من نزيف الخسائر، كما حصلت الشركة على بعض من الربط التمويني الذي تم تحويله منها إلى القطاع الخاص في السنوات السابقة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحًا، وتم تمديد أمد الشركة لمد عام، مشيرة إلى أن الرصيد الظاهر من الخسائر المرحلة هو رصيد تراكمي منذ سنوات، ولم يتم تغطيته أو استهلاكه من أي مصدر.

جاء ذلك في تقرير شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، على القوائم المالية للشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، والذي تضمن تحقيق الشركة خسائر مرحلة بنحو 153.398 مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر نحو 145.047 مليون جنيه وبنسبة 483% من رأس المال المصدر البالغ 30 مليون جنيه، ونسبة 161% من حقوق المساهمين البالغة 90 مليون جنيه، مما يتطلب دعوة الجمعية العامة غير العادلة للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

أوضحت الشركة، أنها قامت بالسحب على المكشوف لسداد التزاماتها من الأجور ومصاريف تشغيل المطاحن نظرًا لتحقيق خسائر خلال السنوات السابقة، والتي بلغت 153 مليون جنيه، ومع تحقيق الشركة أرباحًا خلال الفترة الأخيرة قامت الشركة بسداد جزء من هذه المديونية، ونظرًا لما تتكبده الشركة من تكلفة الطحن التي بلغت في 31 ديسمبر عام 2022، لذا تسعى لتوفير الفرق من خلال الإيرادات العرضية حتى يتسنى للشركة القيام بدورها الاجتماعي في خدمة الوطن، وبالنسبة للسيولة الموجودة تقوم بتوفيرها لإجراء الصيانة والتطوير للمطاحن من هذ المبالغ.

كشفت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن إيقاف مطحن أوسيم طبقًا لكمية القمح المخصصة للشركة من لجنة البرامج بوزارة التموين، ترشيدًا للتكاليف وسيتم الاستفادة منه بتشغيله حال زيادة الكمية المطحونة، وذلك بعد قرار وزير التموين بإيقاف مطحن أوسيم بعد وقف منذ نوفمبر عام 2020 والبالغ تكلفته الدفترية للمباني وآلات نحو 3.843 مليون جنيه.