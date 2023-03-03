اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلى دعت إلى "محو" قرية فلسطينية

الجمعة، 03 مارس 2023 09:12 ص
مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلى دعت إلى "محو" قرية فلسطينية وزارة الخارجية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ، والتى دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.
 
وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.
 
كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 

سامح شكرى

مصر

إسرائيل

فلسطين

تصريحات وزير اسرائيلى

قرية حوارة



الموضوعات المتعلقة

الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين متهمين بالعدوان على "حوارة"

الجمعة، 03 مارس 2023 03:00 ص

الخارجية الإماراتية تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلى

الخميس، 02 مارس 2023 08:38 م

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 م

الجامعة العربية تدين التصريحات والقوانين الإسرائيلية المحرضة ضد الفلسطينيين

الخميس، 02 مارس 2023 02:49 م

وفد أوروبى يدين سياسات الاحتلال الاسرائيلى فى ختام زيارته للأراضى المُحتلة

الخميس، 02 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة