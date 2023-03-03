مصرع نجار بمنشار كهربائى أثناء عمله داخل ورشة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب مصرعه، إثناء عمله فى ورشة نجارة بقرية المعصرة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، تلقت إخطاراً مصرع شاب أثناء عمله بإحدي ورش النجارة، بقرية معصرة صاوي بمركز طامية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الشاب يدعي شنودة جميل 30 سنة، يعمل نجار باب وشباك بأحدى ورش للنجارة، وأثناء استخدامه منشار كهربائى لقطع الأخشاب، فقد التحكم فى المنشار الذى أودى بحياته، وتم نقل الجثة، إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان شهد حي الصوفي بمدينة الفيوم، نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ، وتمكنت من فض المشاجرة وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق حنا حبيب/ يوسف الصديق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع صيدلي يدعي أحمد كمال بخيت مسؤول المعامل المتوطنة بإدارة يوسف الصديق الصحية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ونعى مجلس نقابة صيادلة الفيوم الشاب الفقيد، وعقب تصريح النيابة بدفع الجثة، شيعت جنازته في الساعات الاولي من صباح اليوم.