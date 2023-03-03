مصرع طفل غرقا في مجرى مائي بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بمصرع طفل غرقًا داخل بلاعة "صرف زراعي"، وانجرافه مع التيار إلى بحر بمدينة أبشواي، وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع طفل يدعى محمد طه قرني، سنوات، ومقيم بمنطقة المنشية البحري بنطاق بندر أبشواي.

وكشفت التحريات الأولية أنّ الطفل خرج ليلهو ويلعب أمام منزله، وانزلقت قدميه دون أن يدري في بلاعة صرف زراعي دون غطاء، ونظرًا لصغر حجمه، جرفته مياه الصرف الزراعي إلى البحر، وطفت جثته على سطح المياه وانتشل الأهالي جثته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق