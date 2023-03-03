مصرع شاب وإصابة إثنين أخرين فى حادث تصادم بطريق إدكو في البحيرة

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى موتوسيكل بالقرب من منطقة محطة 2 التابعة لمركز إدكو، وأسفر الحادث عن مصرع عمر ح.ع 17 سنة - مقيم بقرية خورشيد وإصابة أحمد ح.ع 16 سنه - اشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة محمد ح.ع - 19 سنة كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بمستشفى إدكو المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.