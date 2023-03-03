مشروعات عملاقة بقطاع التعليم العالى بالمنيا خلال 8 سنوات

المنيا - حسن عبد الغفار

تطورا ملحوظا شهده قطاع التعليم العالى بمحافظة المنيا، خلال 8سنوات شاهده على إنجاز الدولة وإهتمامها بالتعليم العالى، وبلغت تكلفة المشروعات المنتهية والجارية بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى المحافظة نحو2.1 مليار جنيه.

حيث تم الإنتهاء من 13 مشروعا بإجمالى تكلفة 975 مليون جنيه، وجار العمل على 4مشروعات بإجمالى 1.1مليار جنيه، ومن أهم تلك المشروعات الجامعة الأهلية المقامة على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة تتبع جامعة المنيا، كما تم إنشاء كلية الحقوق بجامعة المنيا فى 2016 وإنشاء مبانى إسكان طلابى بتكلفة إجمالية بلغت 22.7 مليون جنيه.

كما اولت الدولة اهتماما بالتعليم الازهرى وتحويل فصول كلية البنات الازهرية بالمنيا الجديدة الملحقة بكلية البنات الاسلامية باسيوط التابعة لجامعة الأزهر إلى كلية مستقلة، ايضا الاهتمام بالتعليم الجامعى الخاص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 631لسنة 2019 بانشاء جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة.

بلغت الاستثمارات العامة المستهدفه والموجه لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى بخطة 2021/2022 بمحافظة المنيا 689.4 مليون جنية، بنسبة 20.3٪ من إجمالى الاستثمارات العامة الموجه للمحافظة.

وكان للدولة دور بارز فى إنشاء المكتبات الثقافية، حيث تم إنشاء مكتبة مصر العامة على كورنيش النيل بمساحة كلية 2.6الف متر مربع وبتكلفة بلغت نحو 12.3مليون جنية، وجار انشاء مسرح وقاعات اضافية داخل المكتبة.

ايضا انشاء قصر ثقافة المنيا الجديدة على مساحة 7.7 آلاف متر وبلغت تكلفته الاجمالية 23مليون جنيه وقد تم الانتهاء من الاعمال الانشائية وتطوير ورفع كفاءة المسرح بالقصر تمهيدا لافتتاحه، كما يجرى إنشاء وتطوير قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 28.3 مليون جنية.