مسؤولان أمريكيان يرجحان الإعلان عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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رجّح مسؤولان أمريكيان، الإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تُقدَّر بحوالي 400 مليون دولار خلال الزيارة يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى الولايات المتحدة، اليوم/الجمعة/.

وعلّقت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على هذا الترجيح، قائلة إن هذه الحزمة سوف تشمل ذخيرة لقاذفات صواريخ "هيمارس"، وأنظمة مدفعية أخرى من عيار "155 مم" و"105 مم"، ودبابات تركيب جسور المعروفة باسم "الدبابة الجسرية"، وذلك للمرة الأولى خلال هذه الحرب.

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن، أمس /الخميس/، عن أن واشنطن سوف تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة "هيمارس"، ولكنه لم يوضح المزيد آنذاك.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي كانت قد اندلعت في 24 فبراير 2022.