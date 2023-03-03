مد التسجيل بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ساعة لعدم اكتمال النصاب

كتب ـ محمد سعيد

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، مد باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، لمدة ساعة، نظرا لعدم اكتمال أعمالها، وذلك إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها ، والتصويت - حال اكتمال نصابها القانوني - على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وقال أيمن عبد المجيد، سكرتير عام النقابة، إن إجمالي عدد مسددين الاشتراكات 9221 ، وسجل حتى الآن 225 ، وفى حال عدم اكتمال النصاب بعد الساعة سيتم التأجيل ليوم 17 مارس المقبل.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجئ أسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50٪؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى اليوم، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني يوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.