محافظ القليوبية يفتتح مسجد السادات الغربي بطوخ بعد إحلاله وتجديده

القليوبية إبراهيم سالم

شهد، اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بمركز طوخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمركز طوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واهالي مدينة طوخ.

واستمع المحافظ، والحضور خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان "الاستجابة لله والرسول"، حيث أكد الخطيب أن الاستجابة لله والرسول تعني أن يخضع ويطيع لأوامر الدين ونواهيه، وأن تطيع الله ورسوله حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الأنفال "يا أيها الذين آمنوا استجيبو لله والرسول إذا دعاكم لما يحيكم".

وأشاد الهجان، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح المسجد وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم صيانة مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 420 م2، بتكلفة إجمالية بلغت 4.2 مليون جنيه ومكون من طابقين الدور الأرضى عبارة عن مصلى مجهزه وخدمات صحية ومصلى سيدات والدور الأول علوى المسجد وهذا التطوير يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.