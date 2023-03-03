متابعة أعمال الرصف والتطوير لشبكات الطرق بنطاق مراكز ومدن المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الأعمال التحضيرية لرصف شارع مسجد التقوى، حيث جارى حالياً تركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية لتركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية تمهيداً لأعمال الرصف ، فضلا عن متابعة قطع الفرمة وتجهيز الموقع لرصف شارع فاضل ، وذلك ضمن (14) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى لتحقيق السيولة المرورية بالطريق كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم.

وفى مركز الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تركيب بلدورات الأرصفة الجانبية محيط السنترال ، حيث من المقرر تطوير منطقة السنترال بالكامل بمجموع أطوال (500) م وتضم تركيب الإنترلوك بشارع متفرع من بور سعيد (منطقة سيدى قيده) هيئة تعليم الكبار ، وخلف مدرسة سرسنا بطول (150)م ، و مدخل مدرسة سرسنا والمنطقة المحيطة بها بطول (150)م ، وذلك ضمن (27) شارع بنطاق المدينة من المستهدف تطويرهم ورصفهم ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، فضلا عن متابعة فرد وتسوية طبقة الأساس بشارع البريدي والمتفرع من شارع ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميد بطول 500متر ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بطريق أبو كلس/ دناصور أحد قطاعات طريق (88) بطول (7) كم ، وكذا فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بدايةً من مزلقان قرية دناصور تمهيدا لأعمال الرصف عقب الإنتهاء من أعمال ترفيق الطريق ، فضلا عن بدء الرصف بالقطاع الثالث بطريق 16(دناصور- زاوية البقلي- بشتامي- عمروس) بإجمالي طول 23 كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تركيب البلدورات بشارع مدبولى زهير بعد الإنتهاء من فرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحى تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وذلك ضمن ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و 600 ألف جنيه ) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

في مدينة بركة السبع ، تم متابعة استكمال اعمال قطع الفرمة بشارعى الثورة بطول 1900 متر والمؤسسة ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المعدية بـ (5) شوارع بإجمالى أطوال 900 متر ، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع نجم ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ببركة السبع بإجمالى (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة بإجمالي تكلفة (30) مليون جنيه.

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا عن أنه جارى الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية لتطوير كورنيش ترعة البتانونية ، حيث تم تطوير الكورنيش بشكل كامل من صب الحائط الساند و أعمال التعلية والمباني وتركيب بلاط انترلوك و الخرسانية المطبوعة والبرجولات وجارى تركيب الأعمدة الديكورية ومقاعد المواطنين على جانبي الكورنيش لإضفاء مظهراً جمالياً ومتنفساً حضارياً للأهالى.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات عن متابعته لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإقليمى " كفر داود / السادات " من فرد الطبقة الرابطة بداية من كوبري السمك وحتي الكوبري العلوي بكفر داود بإستخدام تقنية ( FDR ) لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، مؤكداً على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوى وها .

وتابعت رئيسة حي شرق شبين الكوم الأعمال التحضيرية لفرد طبقة السن بطريق ترعة المعهد بطول (800) م) متر وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محور مرورى حيوى مع الطريق الرابط بين قرية ميت خاقان وحضانة الفاروق بطول (900) م لخدمة مدينة شبين الكوم والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية عن العاصمة.