لافروف: مجموعة العشرين أظهرت "نهجا مخجلًا" بشأن الوضع حول أوكرانيا

أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن مجموعة العشرين أظهرت نهجًا مخجلًا بشأن الوضع حول أوكرانيا.

وأضاف لافروف- في تصريح، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي لم يُناقش سوى الوضع في أوكرانيا.. قائلا: "سألت أصدقائي الهنود والإندونيسيين الذين ترأسوا مجموعة العشرين، عما إذا كانت المجموعة قد عكست الوضع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا في إعلاناتها".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس:"الآن، بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها بعد سنوات من التحذيرات، فإن مجموعة العشرين مهتمة فقط بأوكرانيا. هذا عار، وهذه السياسة ستفشل".

يُشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين عُقد في نيودلهي يومي 1 و 2 مارس الجاري، حيث ناقش كبار الدبلوماسيين قضايا أمن الغذاء والطاقة والتعاون من أجل التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الجديدة والناشئة، والإغاثة الإنسانية وغيرها من عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، وتداعيات الوضع في أوكرانيا على البلدان الأخرى.

وصرح وزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، أمس الخميس، بأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يخرج ببيان مشترك بسبب انقسامات حادة في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الهند المضيفة لبناء توافق في الآراء.