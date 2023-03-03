وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المُقام في العاصمة الهندية نيودلهي، أن ثمة نشاط ملحوظ للأمريكيين، وأيضا للأوروبيين داخل دول العالم النامي، وبالأخص داخل رابطة كومنولث الدول المستقلة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


كما أكد الدبلوماسى الروسى أن بلاده تقف إلى جوار كل دولة في تحديد أولوياتها الخاصة.