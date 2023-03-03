كيف يتسبب مرض القرحة الهضمية في آلام الصدر؟

كتب حسام الشقويرى

مرض القرحة الهضمية هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى أعراض مشابهة لأعراض الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية، وعادةً ما يُنظر إلى الألم الناجم عن مرض القرحة الهضمية على أنه ألم حاد أو لاذع في حفرة المعدة، ولكن يمكن أن يسبب أحيانًا ألمًا غير قلبي في الصدر، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويعرف بأنه ألم متكرر في الصدر - عادةً خلف عظم الثدي ( عظمة القص) - التي لا علاقة لها بقلبك، ولا يرتبط فقط بالقرحة الهضمية ولكن أيضًا بمرض الجزر المعدي المريئي ويحاكي بسهولة أعراض الذبحة الصدرية ، مما يسبب ألمًا في الصدر خلف عظم القص أو ، في بعض الحالات ، على الجانب الأيمن أو الأيسر من الصدر. يمكن أن ينتشر الألم أيضًا إلى رقبتك أو ذراعك الأيسر أو ظهرك. قد يكون هناك أيضًا دقات قلب سريعة وخفقان وكذلك خفقان

أسباب وعوامل الخطر لمرض القرحة الهضمية

سبب القرحة الهضمية ليس واضحًا تمامًا ، ومن المحتمل أن يكون مزيجًا من الاستجابات الفسيولوجية والنفسية التي تساهم في ظهور ألم في الصدر يشبه الذبحة الصدرية، وما هو معروف هو أن ارتجاع الحمض (شائع مع القرحة الهضمية والارتجاع المعدي المريئي) يمكن أن يتسبب في تشنج المريء بشكل كبير. يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع طويل الأمد معرضون لخطر أكبر وغالبًا ما يكون لديهم استجابة شديدة الحساسية لارتداد حمض المعدة.

تشير الدراسات إلى أن الارتجاع المستمر يغير الإشارات العصبية من المريء إلى جذر العمود الفقري الظهري ، وهو أحد الجذور العصبية الرئيسية للنخاع الشوكي. يمكن للإشارات المتغيرة تضخيم الإحساس بالألم بطريقة يسهل الخلط بينها وبين الذبحة الصدرية.