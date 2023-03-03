كل ما تريد معرفته عن حساسية البقوليات من أعراض وأسباب

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline نتعرف على كل ما يخص حساسية البقوليات من أعراض وأسباب.

ما هى حساسية البقوليات؟

حساسية البقوليات أحد أنواع الحساسية الغذائية، حيث يقوم الجسم برد فعل تحسسى عند تناوله للأغذية الغنية بالبقوليات، وليس شرطا أن تكون جميع أنواع البقوليات لكن يمكن أن تكون نوع منها.

كيف يتم الكشف عن حساسية البقوليات؟

الخضوع للتحاليل الطبية معينة تعد من الأمور الكاشفة للإصابة بحساسية البقوليات، مع استخدام نظام الامتناع عن بعض المواد الغذائية الغنية بالبقوليات للكشف عن المكونات التى تسبب الحساسية، ومنها الفول، و فول الصويا، والبازلاء، و العدس، والحمص، والفاصوليا.

ما هى أعراض حساسية البقوليات؟

- آلام البطن.