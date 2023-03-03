كلية "سياسة واقتصاد" بالإسكندرية تمد فترة تسجيل الماجستير والدكتوراه لـ 6 مارس

أعلنت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، مد فترة تسجيل الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه والدبلوم وتسجيل الرسوم الدراسية للطلاب القدامى والجدد إلى 6 مارس القادم بمقر الكلية.
يأتى ذلك بناءا على رغبة الطلاب ويسرى على الطلاب الجدد والقدامى خريجى الكلية وذلك للتسجيل فى فصل الربيع.
وأعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.
كما أعلنت عن تخصيص 25 منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022/2023.
كما وافقت على اتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة