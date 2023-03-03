كلية "سياسة واقتصاد" بالإسكندرية تمد فترة تسجيل الماجستير والدكتوراه لـ 6 مارس

يأتى ذلك بناءا على رغبة الطلاب ويسرى على الطلاب الجدد والقدامى خريجى الكلية وذلك للتسجيل فى فصل الربيع.

وأعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منح ة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما أعلنت عن تخصيص 25 منح ة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما وافقت على اتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.