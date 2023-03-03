كلب يساهم في إدانة محامي أمريكي بقتل زوجته وابنه.. واشنطن بوست تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

اثبت الكلب "بوبا" وهو من فصيلة لابرادور ان الكلاب هي افضل صديق للإنسان، فعلي الرغم من ان "بوبا" لم يكن ضمن اكثر من 75 شاهد ومايقرب من 800 قطعة من الأدلة في المحاكمة السريعة التي استمرت على مدار 6 أسابيع لمحامي ساوث كارولينا اليكس موردو المتهم بقتل ابنه وزوجته، الا ان دوره في حل القضية كان محوريا.

قال المدعي العام جون ميدوز لهيئة المحلفين ان الكلب "بوبا" كان له دور في كشف ملابسات القضية وتسائل: "هل لدي بوبا حاسة سادسة .. الحمد لله على وجوده"

منذ وفاة ماجي 51 عام وبول 22 عام زوجة ونجل المحامي الشهير اليكس موردو ، يقال إن بوبا تعيش مع بلانكا توريوبات سيمبسون ، وهي مدبرة منزل سابقة في عائلة موردوز والتي كانت هي نفسها شاهدًا أثناء المحاكمة.

كما أن أحد المقربين من عائلة مردو منذ فترة طويلة والذي شاهد المحاكمة قد نسب الفضل أيضًا إلى بوبا ، الذي يُقال إنه المفضل لدى ماجي من بين كلاب العائلة الأربعة ، لاثبات التهمة على اليكس في النهاية

وقال مصدر لصحيفة "واشنطن بوست": "حلت بوبا القضية.. فصيلة اللابرادور مخلصون جدًا. إنهم يحبون مالكيهم وماجي كانت تحب بوبا ".

حُكم على أليكس مردو بفترتين مؤبدتين لقتل زوجته وابنه، وبحسب الصحيفة اصر المحامي البالغ 54 عامًا ، للسلطات في ليلة القتل على أنه لم يكن بالقرب من بيوت الكلاب في منزل الصيد الريفي الخاص بالعائلة ، حيث تم العثور على ماجي وبول مقتولين بالرصاص.

لكن المدعين سلطوا الضوء على مقطع فيديو على Snapchat وضح تواجد المحامي الشهير في منزل الصيد وكشف عن صوته كواحد من بين ثلاثة سمعوا في المقطع ومعهم صوت الكلب في الخلفية

وأثار المدعي العام كريتون ووترز مقطع الفيديو على أنه "دليل حاسم" خلال مداخلاته الافتتاحية في أواخر يناير، في شهادته المثيرة ، اعترف مردو لاحقًا بالانضمام إلى زوجته وابنه في بيت الكلب ، حيث سُمع وهو يجذب دجاجة بعيدًا عن بوبا.

يقول صوت مردو في المقطع: "تعال هنا ، بوبا! .. تعال هنا ، بوبا!"، وعترف مردو بأنه كذب في السابق على السلطات بشأن رابط تربية الكلاب