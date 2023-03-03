فى سن الـ 40.. روتين العناية بالبشرة لتحدي الشيخوخة وتقليل التجاعيد

تطهير البشرة: التطهير هو الخطوة الأولى في أي نظام للعناية بالبشرة - ابدئي باستخدام منظف لطيف ثم تجفيف الوجه بالتربيت عليه. توحيد لون البشرة: بمجرد التنظيف، استخدمي التونر لموازنة الجلد، خذي بعضًا منه في كرة قطنية ثم ضعيه على الوجه، يساعد التونر على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ويغذيها ببعض المعادن الإضافية أيضًا.

حمض الهيالورونيك :

كريم العين:

المرطب:

يُنصح عادةً باستخدام مصل يحتوي على فيتامين سي للبشرة الجافة المعرضة لحب الشباب، حمض الهيالورونيك هو مكون رئيسي في السيروم الذي يحتوي على فيتامين سي، ويعمل على جميع أنواع البشرة ، حتى في حالة البشرة الحساسة المعرضة للكسر.تظهر الكثير من علامات الشيخوخة حول العينين - تحت أكياس العين وأقدام الغراب والهالات السوداء والمزيد. لذلك ينصح بالبدء في استخدام فيتامين سي الريتينول (فيتامين أ مخصص للبشرة الصحية) الببتيدات وفيتامين ك لبشرة صحية.

الترطيب هو مفتاح الحصول على بشرة صحية خالية من علامات الشيخوخة، ينصح الأطباء باستخدام النوع المناسب منه لمنع ظهور حب الشباب وظهور الحبوب وحتى الجفاف.

واقي الشمس:

كيفية العناية بالوجه في البيت؟

الواقي من الشمس هو أيضًا عنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة. حاول استخدام تركيبة جيدة للوقاية من الشمس (SPF) ، قوية بما يكفي لإبعاد أشعة الشمس فوق البنفسجية، قم بتطبيقه قبل 30 دقيقة من الخروج وطبقه بانتظام حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.المكونات التالية هي ما تحتاجينه لعمل مصل للوجه في المنزل.