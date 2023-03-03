فوز مدرسة فاطمة الزهراء بإسنا بالمركز الثانى بمسابقة أفضل حديقة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصدت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بإسنا جنوب الأقصر، المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل حديقة مدرسية، حيث أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه أشاد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بنجاح مسئولى مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمدينة إسنا، من خلال المشاركة فى مسابقة "أجمل حديقة مدرسية" فى مصر، وذلك بعد نجاحها فى السنوات الماضية فى الحصول على المركز الثالث على الجمهورية بتلك المسابقة، وقاموا بتجهيزات مميزة قبل دخول المسابقة هذا العام، مطالباً جميع المدارس بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء وتنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد زار "اليوم السابع" حديقة المدرسة خلال تجهيزها لدخول المسابقة حول المدارس، حيث صرح ياسر القدار مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمدينة إسنا، أنه تم العمل على قدم وساق لتجهيز حديقة المدرسة بكل ما هو جميل ومبهج للطلبة والضيوف من حول إدارة إسنا التعليمية، وذلك للتأكيد على أن حديقة المدرسة تستحق أن تكون ضمن أفضل الحدائق بالمدارس فى مصر، والتى يشرف على تجميلها كل من إبراهيم الزعاف وكيل المدرسة، وحمادة شعبان مدرس التربية الزراعية، وعبد الله أحمد عبد المحسن وعبد الكريم محمد أبو العلا معلمى التربية الزراعية بالمدرسة.

ويقول إبراهيم الزعاف وكيل المدرسة، أن حديقة المدرسة حصلت منذ 3 أعوام على المركز الثالث فى مسابقة أجمل حديقة بمدارس مصر، حيث إنه تم عمل إضافات وتطوير كبير على مدار السنوات الماضية، وخلال زيارة التوجيه العام للمدرسة لمسوا المجهود الكبير والإضافات بالحديقة وقرروا أن تدخل المدرسة في المسابقة على مستوى الجمهورية من جديد هذا العام، للتصفية على 3 مدارس تحصل على المراكز الأولى والثانى والثالث على الأقصر، ثم التصعيد على مستوى الجمهورية.

ويضيف إبراهيم الزعاف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً العمل على قدم وساق فى بداية الموسم للزراعات الحولية بحديقة المدرسة لكي يتم تحضينها في شهر فبراير المقبل وهي فترة التقييم الأساسى للمدرسة، موضحاً أنه تم تبديل وإعادة انشاء الحديقة فى عام 2016، وحصلت المدرسة على المركز الثالث على الجمهورية عام 2020/2021م، وتأمل المدرسة هذا العام 2021/2022م بعد ترشيح الحديقة بأن تحصد المركز الأول على الجمهورية، وذلك ضمن مشروع "اتحضر للأخضر" ضمن ملف التغيرات المناخية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



فوز مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا بالمركز الثانى على الجمهورية (1)



مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا تحصد المركز الثانى بأفضل حديقة مدرسية (1)