فرنسا: سنرد عبر القنوات الدبلوماسية على قرار بوركينا فاسو وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن فرنسا سترد على قرار بوركينا فاسو بوقف العمل بـ"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع باريس عبر القنوات الدبلوماسية، حسب الاقتضاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ، إن الوزارة تلقت بالفعل مذكرة شفوية من السلطات الانتقالية فى بوركينا فاسو تتعلق باتفاقية عام 1961 ، وهى اتفاقية تتعلق بالمساعدات الفنية والتدريب ، ويوجد بمقتضاها حوالى خمسة عشر متعاونا فرنسيا لدى مؤسسات فى بوركينا فاسو .

وبالنسبة للعلاقات مع واجادوجو، جددت الخارجية استعداد فرنسا تقديم الدعم للجيوش الأفريقية وفقا لاحتياجاتها ومطالبها ، وذلك في سياق البناء المشترك، مع تطوير شروط هذه الشراكات العسكرية، مثلما أشار الرئيس الفرنسي في خطابه يوم الاثنين الماضي حول استراتيجيته تجاه القارة الافريقية .

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس وقف العمل بـ"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من البلاد .

وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس، أعلنت واجادوجو "وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 ابريل 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية".