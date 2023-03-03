اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تمر بأشد موجة جفاف منذ 1959 والمحاصيل الزراعية الأكثر تضررا

الجمعة، 03 مارس 2023 11:55 ص
فرنسا تمر بأشد موجة جفاف منذ 1959 والمحاصيل الزراعية الأكثر تضررا الجفاف فى فرنسا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد فرنسا شتاءً أكثر جفافاً منذ عام 1959، ويعاني المزارعون من العواقب ، حيث إن المحاصيل هي الأكثر تضرراً من قلة الأمطار، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعلن الحكومة قيودًا جديدة على المياه في الأيام المقبلة.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن وزير البيئة في فرنسا، كريستوف بيتشو ، التقى  بالمحافظين الإقليميين ودعاهم إلى تبني قيود فورية على استهلاك المياه لأنه بخلاف ذلك "سيكون غير مسؤول"، وقال "لا تدع يدك تهتز.. فعدم اتخاذ إجراءات تقييدية اليوم سيكون عملاً غير مسؤول".

ويعتزم بيتشو "التخطيط" معهم "لمشاكل ندرة المياه" وتشجيعهم مرة أخرى على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" ، "إدارة تلو الأخرى".

وظل فندق بيرينيه أورينتالز في حالة تأهب قصوى منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى 30 أبريل ، لذلك يُحظر ري العشب وغسل السيارات خارج محطات الغسيل وملء المسبح، وقد اتخذت محافظات إيسر وبوش دو رون وفار إجراءات مماثلة.

وقال بيتشو: "كل أضواء التحذير حمراء" واستدعى مجموعة من المحافظين للتشاور يوم الاثنين قبل عقد اجتماع بداية شهر مارس  لوضع خطة مياه وطنية مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وتتخذ بعض البلديات إجراءات في مقاطعة فار بجنوب فرنسا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط ،حيث  قرر العديد من رؤساء البلديات عدم إصدار تصاريح بناء.

 ومن ناحية ، تطالب الحكومة بتوفير المياه، ولكنها في الوقت نفسه تريد تطوير حلول تكنولوجية لاكتشاف التسربات في الأنابيب بشكل أسرع، وري الحقول بشكل أكثر كفاءة ، وإعادة استخدام المياه المعالجة.

 

 


فرنسا

الجفاف

موجة الجفاف

أوروبا

مياه الشرب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة