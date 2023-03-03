فتور بين دونالد وقناته المفضلة.. هل فرضت فوكس نيوز حظرا على ظهور ترامب؟

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قناة فوكس نيوز قد فرضت حظرا ناعما على ظهور دونالد ترامب عبرها، بحسب ما يشكو المقربين من الرئيس السابق، فى الوقت الذى مدت فيه القناة الدعوة للظهور للمرشحين الجمهوريين المحتملين فى سباق الرئاسة المقرر العام المقبل.

وذكرت شركة سيمافور الإخبارية أن الفتور فى العلاقات بين الرئيس السابق وقناته، التى كانت المفضلة لديه، قد بلغ وجود حظر ناعم أو حظر صامت يجعل ترامب بعيدا. ولم يظهر ترامب بشكل أسبوعى على فوكس نيوز منذ أن تحدث مع أقرب أصدقائه داخل الشبكة، المذيع شون هانيتى، فى سبتمبر الماضى.

وفى الوقت نفسه، فإن خصوم ترامب فى سباق الترشح الجمهورى لانتخابات 2024 أصبحوا ضيوفا تكرر ظهورهم على شاشات فوكس. وقد أحصت منظمة "الإعلام مهم لأمريكا"، التى تراقب محتوى فوكس، سبع مرات متتالية ظهرت فيها حاكمة ساوث كارولينا نيكى هايلى منذ أن دشنت حملتها الرئاسية الشهر الماضى.

وحتى الناشط اليمينى ورائد الأعمال الأقل شهرة فيفك راماسوامى، الذى دخل السباق الأسبوع الماضىـ ظهر أربع مرات على فوكس. ويظهر مرارا على فوكس نيوز أيضا حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، المتوقع أن ينافس ترامب بقوة على الترشح الجمهورى.

وقالت "سيمافور" إنها أسندت قصتها إلى معلومات قدمها أربعة من أعضاء الدائرة المقربة من ترامب. ونقلت عن شخص، لم تذكر اسمه لكنها قالت إنه قريب من ترامب، قوله إن الجميع يعرف أن هناك حظرا ناعما أو حظرا صامتا. وأضاف: من المؤكد أنك تريد القول أن حظرا صامتا أو الخظر الناعم، أو أيا ما كان، يشير إلى شعور مردوخ بشأن ترامب فى هذه اللحظة.