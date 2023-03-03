اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فاروق الباز: مصر بعيدة عن حزام الزلازل.. وما يثار حول انقسام أفريقيا غير علمى

الجمعة، 03 مارس 2023 07:43 م
فاروق الباز: مصر بعيدة عن حزام الزلازل.. وما يثار حول انقسام أفريقيا غير علمى فاروق الباز
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، تفسيرا علميا لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا مستقبل قارة أفريقيا مع التصدعات الكبيرة التى تشهدها.
 
وقال الدكتور فاروق الباز، في مداخلة عبر زووم من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة DMC، أن قارة أفريقيا بها عدة صدوع، وليس هناك أى تخوفات من انقسام قارة أفريقيا فى المستقبل مطلقا، والصدع الموجود حاليا مثله مثل غيره، لا يستطيع فصل القارة إلى نصفين.
 
بالنسبة للزلازل، أكد الدكتور فاروق الباز، أن مصر بعيدة كل البعد عن زلازل شبه الجزيرة العربية، وأن العالم الهولندى الذى تنبأ بوقوع الزلزال في مصر حديثه ليس دقيق بنسبة 100%.
 
وأكمل فاروق الباز: "مصر لا تقع فى حزام الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، وما ينشر من دراسات عن لب الأرض عبارة عن نظريا لم تثبت منها صحتها أو دقتها المطلق، والعلم متطور ومتغير على مدار الوقت، وليس كل دراسة يسهل على العوام فهمها أو تفسيرها".
 
وأشار إلى عدم وجود أى أساس للأقاويل التي تشير إلى علاقة الكواكب بالأبراج والتنبؤات وغيرها، قائلا: "خلينا نتسلى ونضحك، ونحن لا دخل لنا بالكواكب أو ما يحدث فى الفضاء".

فاروق الباز

الزلازل

انقسام افريقيا

اخبار التليفزيون

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

فاروق الباز يجيب على كل الأسئلة الخاصة بالزلازل.. العالم المصرى لـ"اليوم السابع" من أمريكا: لا يوجد مكان بمصر سيتأثر بزلزال تركيا والبرق الأزرق ليس له تفسير علمى.. سبب الزلزال تحرك شبه الجزيرة العربية للشمال

الخميس، 23 فبراير 2023 10:52 م

فاروق الباز: لا صحة لحدوث زلازل قريبة فى المنطقة العربية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:36 م

المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يستضيف العالم المصرى فاروق الباز

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:03 م

فاروق الباز: البحر الأحمر يتحرك "1 سنتيمتر" كل عام من ناحية الخليج العربى

السبت، 18 فبراير 2023 10:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة