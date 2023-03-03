غلق 61 منشأة دون ترخيص وتحرير 174 محضرا متنوعا فى حملات تفتيشية بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى، حملات تفتيشية على 220 منشأة تبين أن منها 47 دون ترخيص، و14 منشأة تستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 174 محاضر، وسحب 84 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1001 كيلو من أغذية متنوعة و412 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وتأتي تلك المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشيه علي جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذيه للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.