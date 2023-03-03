علاج 255 حالة مرضية مجانا بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد ضمن حياة كريمة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ، عن الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لعلاج المرضى في كل ربوع المحافظة، حيث جرى تنظيم القافلة بقرى درب الأربعين وأسفرت عن توفير الخدمات الطبية والعلاجية لصالح 251 حالة مرضية وإحالة 4 آخرين لتلقي العلاج اللازم بمستشفيات خارج المحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، من تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "صنعاء" بمركز الخارجة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وقال محروس، في بيان صحفي له، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 384 مواطنًا على مدى يومي 11، 12 نوفمبر الجاري، لخدمة سكان قرى "صنعاء" بمركز الخارجة والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 4 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجا.