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عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص روس بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد

الجمعة، 03 مارس 2023 06:11 م
عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص روس بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد الخزانة الأمريكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 أفراد روس بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إنه تم "تصنيف 6 أفراد روس على لائحة العقوبات كانوا على صلة بالاحتجاز التعسفي للناشط الروسي المسجون منذ أبريل الماضي فلاديمير كارامورزا".

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، زارت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مقاومتها الهجوم الروسي.

والتقت يلين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين رئيسيين آخرين بعد أيام فقط من بداية العام الثاني للحرب، وكررت التأكيدات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف.
 

 


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اخبار روسيا

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