عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص روس بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 أفراد روس بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إنه تم "تصنيف 6 أفراد روس على لائحة العقوبات كانوا على صلة بالاحتجاز التعسفي للناشط الروسي المسجون منذ أبريل الماضي فلاديمير كارامورزا".

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، زارت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مقاومتها الهجوم الروسي.