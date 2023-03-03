طوارئ بأمريكا اللاتينية بسبب حمى الضنك بعد وفاة 15 شخصا فى بيرو

فاطمة شوقى

أعلنت عدد من دول أمريكا اللاتينية الطوارئ بعد انتشار حمى الضنك التى تسببت مؤخرا فى وفاة 15 شخصا في بيرو، بالإضافة إلى آلاف المصابين في مختلف الدول الآخرى، وذلك بعد أن سجلت البرازيل أعلى معدل وفاة بالفيروس والذى وصل إلى 1000 شخص، وذلك فى ظل انتشار أنفلونزا الطيور التى أجبرت عدد من الدول على اتباع إجراءات صارمة لمنع انتشاره.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن في بيرو بلغت الإصابات حوالى 9 آلاف و15 حالة وفاة منذ بداية عام 2023، وأصدرت وزارة الصحة ، قبل أيام ، إنذارًا وبائيًا لـ " حمى الضنك" ، وقال بيان وزارة الصحة "هناك زيادة بنسبة 73.64٪ من الحالات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حيث تم تسجيل 5332 حالة و 13 حالة وفاة".

كما أوضحت وزارة الصحة، أن حمى الضنك مرض معقد ينتقل عن طريق لدغة بعوضة، وهي حشرة تنقل أيضًا "زيكا" و"الشيكونجونيا"، ووجودها شائع جدًا في المناطق الحارة والاستوائية، مثل الساحل الشمالي والغابات.

وفى كولومبيا، تأتى حالات حمى الضنك من 31 مقاطعة وخمس مقاطعات: بارانكويلا ، ميتا ، توليما ، سوكري ، أتلانتيكو ، كارتاخينا ، لا جواخيرا ، نورتي دي سانتاندير ، قرطبة وهويلا ، والتي تمثل 63.9٪ من الحالات على الصعيد الوطني.

أما فى البرازيل ، فقد وافقت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (Anvisa) على تسجيل اللقاح الرباعي ضد حمى الضنك الذي تنتجه شركة الأدوية اليابانية Takeda ، وسط زيادة مقلقة في حالات ووفيات المرض في البرازيل.

وقالت الوكالة الصحية، إن الدولة أبلغت عن أكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك، أن اللقاح يعمل بفعالية تبلغ 80.2٪ مع جرعتين، والتي يجب أن يتم تطبيقها على فترات متباعدة ثلاثة أشهر، للأشخاص أكثر من 4 سنوات إلى البالغين فوق سن 60.

كما أشارت الهيئة البرازيلية إلى أن لقاح تاكيدا قد تلقى بالفعل رأيًا إيجابيًا من لجنة الأدوية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ما لا يقل عن 1016 حالة وفاة بسبب حمى الضنك في عام 2022 ، أي أربع مرات أكثر من عام 2021 (244) وأعلى مستوى في تاريخها ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وقفز عدد الإصابات العام الماضي من 544 ألفًا في عام 2021 إلى 1450270 في عام 2022.