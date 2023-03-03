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طقس الإسكندرية اليوم.. عودة انخافض درجات الحرارة والصغرى تسجل 15 درجة

الجمعة، 03 مارس 2023 10:56 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. عودة انخافض درجات الحرارة والصغرى تسجل 15 درجة حالة الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ،انخفاض ملحوظا فى درجات درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على معظم الأنحاء، وعودة الأجواء الشتوية بعد ارتفاع درجات الحرارة علي مدار الأيام الماضية وتكون ودرجات، الحرارة اليوم  العظمى تسجل 22 درجة والصغرى 15 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 17.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

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