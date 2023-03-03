طالبات الأوقاف الوافدات فى زيارة الأماكن السياحية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زارعدد من الطالبات الوافدات من الدول الاسكندرية العالم محافظة الإسكندرية ولا دز من الاماكن السياحية وذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للطالبات الوافدات من مختلف دول العالم، وبالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والفكرى.

ونظمت وزارة الأوقاف رحلة خاصة للطالبات الوافدات, و المسجلات على منحة بيت الزكاة الكويتي لمكتبة الإسكندرية وذلك للتعرف على الكنوز الثقافية, والحضارية داخل المكتبة التي عرفت عالميًّا بالمكتبة العظمى، والتعرف على ما تحويه من نفائس الكتب, والكثير من المخطوطات القديمة، وقد رافقهم خلال الجولة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و هاني محمد عبد المنعم ممثلا عن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

وقد تضمن البرنامج الترفيهي المعرفي زيارة للأقسام العلمية وقاعات الاطلاع بالمكتبة، ومتحف المخطوطات، وكذلك التعرف على بعض الآثار القديمة التي تحتويها أركان المكتبة.

كما تضمنت الجولة التثقيفية زيارة لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وزيارة لمسجد سيدي أبو العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري.

وأعربت الطالبات الوافدات عن شكرهن العميق لوزارة الأوقاف لما لمسوه من اهتمام بالغ, مثمنين دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لرعايته لهم وما يقوم به من دور بارز في خدمة الثقافة ونشر الفكر المستنير في مختلف دول العالم, وبمختلف اللغات.