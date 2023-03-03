ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة.

يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (18) محضر جنح بإجمالى مضبوطات ما يزيد عن (8) طن و(984) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال الفترة من 24 يناير الماضى وحتى 25 فبراير 2023 ، مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون التام مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة و التموين لتشديد الرقابة الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الإستمرار فى شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .