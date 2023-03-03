ضبط 7400 لتر بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 7400 لتر بنزين 92 قام صاحب محطه تموين سيارات بمركز دمنهور بحجبهم عن التداول، وذلك لإعادة بيعهم في السوق السوداء مستغلا فرق السعر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود.

مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.