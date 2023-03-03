ضبط 24 طن سلع تموينية وأخرى مجهولة المصدر فى حملات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية، 4088 محضرا ،وضبطت 24 طن مواد تموينية مدعمه وسلع غذائية مجهولة المصدر ،خلال شهر فبراير الماضي.

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية،أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارا للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر فبراير الماضي، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4088 محضرا منها 2487 محضرا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و 1601 محضر في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينيين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 5 أطنان و650 كيلو دقيق و6 طن و700 كيلو سكر و2 طن زيت و164 مستلزمة تصنيع مواد غذائية و7 طن ونصف ملح و500 كيلو أرز و50 شيكارة ردة و100 كيلو لانشون و100 ومكسبات طعم و1 أطنان لحوم مفرومة و50 كيلو لحوم جملي جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1700 لتر سولار و37 طن أسمدة و6 أطنان أعلاف جميعهم سلع غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.