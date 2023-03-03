اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 03:02 م
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ضبط 123 ألف لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء فى الشرقية

الجمعة، 03 مارس 2023 02:05 م
ضبط 123 ألف لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء فى الشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت الرقابة الإدارية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، 123 ألف لتر سولار داخل أحد محطات الوقود بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء بطريق بلبيس / مسطرد، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود تزامنا مع تحريك أسعار الوقود بارتفاع البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
 
وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين حملات مفاجئة على محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من توافر الوقود داخل المحطات وعدم التلاعب بأسعار المواد البترولية.
 
قامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل لجنة رقابية برئاسة محمد الميهي مدير عام الإدارة وبرفقه أحد ضباط هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة رضا النادي رئيس مكتب موازين الشرقية وأحمد أبو الخير من جهاز العاشر من رمضان، حيث قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على محطات الوقود وفحص سجلات 21 بترول وفواتير الشحن والإخطارات الشهرية للسولار للمحطات خلال فترة زمنية محددة من قبل هيئة الرقابة الإدارية مع مطابقة كميات السولار الواردة للمحطة خلال نفس الفترة مع الكميات الموجودة بكشوف جهة الإشراف، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير المحضر رقم عن 4081 لسنة 2023 جنحة مركز شرطة بلبيس ضد" ب. ش. ب. ع" صاحب محطة وقود بالزوامل طريق بلبيس- مسطرد لوجود تجميع 123 الف لتر سولار وكذلك وجود كشط وشطب بسجل 21 بترول وتم عرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما قامت الحملة بسحب عينات من المواد البترولية لإرسالها إلى المعامل المختصة للتحليل وعرض تقرير مفصل على هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.
 
 
 
 
 

الشرقية

الرقابة الإدارية بالشرقية

زيادة سعر البنزين

حملات تفتيشية علي محطات الوقود



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