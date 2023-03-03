اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 07:38 م
أكرم القصاص
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ضبط 1200 كيلو سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسماعيلية

الجمعة، 03 مارس 2023 06:21 م
ضبط 1200 كيلو سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسماعيلية السكر المضبوط

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة؛ لمنع الاحتكار وعدم التلاعب بالأسعار، وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين. 

وتنفيذا لتلك قامت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، من ضبط أحد البدالين بالتموين بنطاق حي ثان الإسماعيلية، لقيامه بتجميع ما يقرب من 1200 كيلو من السكر التمويني المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


الاسماعيلية

سكر مدعم

تموين الاسماعيلية

مباحث التموين

محافظة الاسماعيلية



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