ضبط 1200 كيلو سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسماعيلية

وتنفيذا لتلك قامت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، من ضبط أحد البدالين بالتموين بنطاق حي ثان الإسماعيلية، لقيامه بتجميع ما يقرب من 1200 كيلو من السكر التمويني المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.