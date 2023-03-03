ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية، وذلك لمكافحة الغش والتدليس واحتكار السلع الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية.

ومن خلالها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله عبد الحليم محمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته كمية تقدر بـ150 كجم من السمن بدون أى بيانات أو فواتير دالة على مصدره "مجهولة المصدر" مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث يجب أن يلتزم مستوردوا السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات والفواتير.

كما تمكنت الرقابة التجارية من ضبط أحد المحال بحى الضواحى بحوزتهم كمية تقدر بـ10 صفائح جبن بيضاء بدون فواتير دالة على مصدرها، و120 كجم من الزبد مجهول المصدر لعدم وجود أى بيانات تفيد المنشأ، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.