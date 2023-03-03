اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية ببورسعيد

الجمعة، 03 مارس 2023 08:58 م
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية ببورسعيد مضبوطات السمن مجهولة المصدر
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية، وذلك لمكافحة الغش والتدليس واحتكار السلع الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية.

ومن خلالها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله عبد الحليم محمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته كمية تقدر بـ150 كجم من السمن بدون أى بيانات أو فواتير دالة على مصدره "مجهولة المصدر" مخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث يجب أن يلتزم مستوردوا السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات والفواتير.
 
كما تمكنت الرقابة التجارية من ضبط أحد المحال بحى الضواحى  بحوزتهم كمية تقدر بـ10 صفائح جبن بيضاء بدون فواتير دالة على مصدرها، و120 كجم من الزبد مجهول المصدر لعدم وجود أى بيانات تفيد المنشأ، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.
 
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تموين بورسعيد

مديرية التموين

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة