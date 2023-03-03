ضبط صاحب مصنع بالبحيرة لتصرفه فى 214 ألف لتر سولار وبيعهم بالسوق السوداء

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد أصحاب المصانع بمركز كوم حمادة قام بالتصرف في كمية تقدر بـ214 ألف لتر سولار بإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.