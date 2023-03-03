ضبط صاحب مصنع بالبحيرة لتصرفه فى 214 ألف لتر سولار وبيعهم بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الاسواق والمصانع ومحطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين لمواجهة تهريب السلع المدعمة خاصة الوقود إلى السوق السوداء.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد أصحاب المصانع بمركز كوم حمادة قام بالتصرف في كمية تقدر بـ214 ألف لتر سولار بإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة