اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 02:45 م
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ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم تخفيض مخالفات المرور

الجمعة، 03 مارس 2023 02:41 م
ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم تخفيض مخالفات المرور المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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عقب رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المُستحقة عليهم مقابل مبلغ مالى.
 
تم تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تحصله من قائدى المركبات على الرقم القومى عقب ذلك يقوم بإجراء تظلم على المخالفات ولدى قبول التظلم وتخفيض قيمة المخالفات يتحصل من المُخالف على نسبة من المبلغ المُخفض .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مخالفات المرور

المرور

وزاره الداخليه

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